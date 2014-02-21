Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Шахтер
Виктория - Шахтер: обзор матча 21 февраля 2014
Виктория
21.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Шахтер
60'
С. Тецл
62'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Шахтер
Желтая карточка
В. Прохазка
90'
+2
Желтая карточка
Д. Лимберски
88'
87'
Замена
Д. Чигринский
️️️️
Д. Коста
Замена
М. Бакош
️️️️
Д. Коларж
86'
84'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Л. Адриано
Замена
Т. Вагнер
️️️️
С. Тецл
79'
Желтая карточка
П. Хорват
74'
67'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Срна
ГОЛ! 1:0!
С. Тецл
Пас отдал
М. Чишовски
60'
56'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
52'
Желтая карточка
Т. Хюбшман
33'
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
М. Петржела
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
8
Давид Лимберски
ЛЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ПЗ
57
Михал Дуриш
ЛП
7
Томаш Горжава
ОП
10
Павел Хорват
(К)
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
11
Милан Петржела
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Душан Угрин
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
7
Фред
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Виктория
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
17
Патрик Грошовски
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-2-3-1
1
Козачик
8
Лимберски
26
Прохазка
28
Чишовски
14
Ржезник
7
Горжава
10
Хорват
57
Дуриш
26
Коларж
11
Петржела
11
Тецл
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
31
Исмаили
3
Хюбшман
7
Фред
11
Тайсон
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
26
Коларж
23
Бакош
23
Бакош
26
Коларж
11
Тецл
19
Вагнер
19
Вагнер
11
Тецл
11
Коста
19
Чигринский
19
Чигринский
11
Коста
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
4
Адриано
14
Феррейра
14
Феррейра
4
Адриано
Остались в запасе
Виктория
Шахтер
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
Главный тренер
Душан Угрин
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Петр Болек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Душан Угрин
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Виктория - Шахтер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Доосан Арена
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:50 (прямая)
Новости команд
Все
Виктория
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+