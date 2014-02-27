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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Виктория
Шахтер - Виктория: обзор матча 27 февраля 2014
Шахтер
27.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Виктория
86'
Л. Адриано
28'
Д. Коларж
31'
М. Петржела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Виктория
89'
Замена
Л. Гейда
️️️️
С. Тецл
ГОЛ! 1:2!
Л. Адриано
Пас отдал
В. Шевчук
86'
78'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
М. Дуриш
68'
Замена
М. Бакош
️️️️
М. Петржела
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Илсиньо
67'
Замена
Тайсон
️️️️
Бернард
67'
Желтая карточка
Л. Адриано
61'
Желтая карточка
С. Кривцов
59'
44'
Желтая карточка
М. Петржела
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Петржела
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коларж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Виктория
13
Петр Болек
ВР
4
Роман Хубник
ЛЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ПЗ
57
Михал Дуриш
ЛП
10
Павел Хорват
(К)
ОП
7
Томаш Горжава
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
11
Милан Петржела
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Душан Угрин
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
6
Давид Штипек
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
27
Кривцов
33
Срна
27
Степаненко
77
Илсиньо
11
Бернард
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
4-2-3-1
13
Болек
14
Ржезник
26
Прохазка
28
Чишовски
4
Хубник
10
Хорват
7
Горжава
11
Петржела
26
Коларж
57
Дуриш
11
Тецл
11
Бернард
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Бернард
77
Илсиньо
14
Феррейра
14
Феррейра
77
Илсиньо
11
Тецл
2
Гейда
2
Гейда
11
Тецл
57
Дуриш
19
Коваржик
19
Коваржик
57
Дуриш
11
Петржела
23
Бакош
23
Бакош
11
Петржела
Остались в запасе
Шахтер
Виктория
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
6
Давид Штипек
ЦП
33
Роман Павлик
ВР
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Душан Угрин
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
6
Давид Штипек
ЦП
33
Роман Павлик
ВР
17
Патрик Грошовски
ЦП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Душан Угрин
Статистика матча Шахтер - Виктория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Донбасс-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 21:50 (прямая)
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