Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Душан Угрин

    Тренер
    Имя Душан
    Фамилия Угрин
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 11 октября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 3 0 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.04.2015 Неман 1 : 1 Динамо
    19.04.2015 Динамо 0 : 2 БАТЭ
    25.04.2015 Шахтер 0 : 0 Динамо
    • Читайте нас: 
    11