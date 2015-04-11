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    Душан Угрин - статистика

    Тренер
    Имя Душан
    Фамилия Угрин
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 11 октября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 3 0 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.04.2015 Неман 1 : 1 Динамо
    19.04.2015 Динамо 0 : 2 БАТЭ
    25.04.2015 Шахтер 0 : 0 Динамо
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