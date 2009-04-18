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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 18 апреля 2009
Хетафе
18.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
20'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
+1
Замена
Б. Кркич
️️️️
С. Это'О
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Д. Кортес
Замена
С. Кейта
️️️️
Т. Анри
Желтая карточка
Марио
Замена
И. Уче
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Ману
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
Э. Гранеро
️️️️
К. Мариус Контра
Желтая карточка
К. Мариус Контра
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
88
Владимир Стойкович
ВР
3
Рафа
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Космин Мариус Контра
ПП
7
Ману
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Сейду Кейта
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-2
88
Стойкович
3
Рафа
6
Диас
3
Марио
21
Кортес
14
Гавилан
22
Каскеро
8
Полански
11
Контра
9
Сольдадо
7
Ману
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
4
Маркес
5
Пуйоль
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
9
Это'О
12
Анри
11
Контра
23
Гранеро
23
Гранеро
11
Контра
9
Сольдадо
14
Уче
14
Уче
9
Сольдадо
7
Ману
25
Альбин
25
Альбин
7
Ману
12
Анри
20
Кейта
20
Кейта
12
Анри
9
Это'О
9
Кркич
9
Кркич
9
Это'О
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
19
Оскар Устари
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Хетафе - Барселона
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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