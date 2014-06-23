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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Хорватия - Мексика
Хорватия - Мексика: обзор матча 23 июня 2014
Хорватия
23.06.2014, понедельник, 23:59
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
1 : 3
Завершен
Мексика
87'
И. Перишич
72'
Р. Маркес
75'
А. Гуардадо
82'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Мексика
Красная карточка
А. Ребич
89'
ГОЛ! 1:3!
И. Перишич
Пас отдал
И. Ракитич
87'
85'
Замена
М. Фабиан
️️️️
А. Гуардадо
82'
ГОЛ! 0:3!
Чичарито
Пас отдал
Р. Маркес
79'
Замена
К. Пенья
️️️️
О. Перальта
75'
ГОЛ! 0:2!
А. Гуардадо
Пас отдал
О. Перальта
Замена
Н. Елавич
️️️️
Д. Праньич
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
Р. Маркес
Пас отдал
Э. Эррера
Замена
А. Ребич
️️️️
И. Олич
69'
66'
Желтая карточка
Х. Васкес
62'
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
М. Ковачич
️️️️
Ш. Врсалько
58'
38'
Желтая карточка
Р. Маркес
Желтая карточка
И. Ракитич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Дарио Срна
(К)
ПП
18
Ивица Олич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Мигель Лаюн
ЛАЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
(К)
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПАЗ
23
Хосе Васкес
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Орибе Перальта
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Хорватия
12
Оливер Зеленика
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
21
Карлос Пенья
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
11
Алан Пулидо
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-3-1-2
1
Плетикоса
3
Праньич
6
Ловрен
5
Чорлука
2
Врсалько
7
Ракитич
10
Модрич
11
Срна
14
Перишич
17
Манджукич
18
Олич
3-3-2-2
13
Очоа
2
Родригес
15
Морено
4
Маркес
22
Агилар
23
Васкес
7
Лаюн
18
Гуардадо
16
Эррера
6
Дос Сантос
19
Перальта
18
Олич
17
Ребич
17
Ребич
18
Олич
2
Врсалько
8
Ковачич
8
Ковачич
2
Врсалько
3
Праньич
0
Елавич
0
Елавич
3
Праньич
18
Гуардадо
8
Фабиан
8
Фабиан
18
Гуардадо
19
Перальта
21
Пенья
21
Пенья
19
Перальта
6
Дос Сантос
14
Чичарито
14
Чичарито
6
Дос Сантос
Остались в запасе
Хорватия
Мексика
12
Оливер Зеленика
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
11
Алан Пулидо
ЦФ
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
20
Хавьер Акино
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Остались в запасе
12
Оливер Зеленика
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
22
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
11
Алан Пулидо
ЦФ
17
Исаак Брисуэлья
ЦП
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
1
Хосе Корона
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
20
Хавьер Акино
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мигель Эррера
Статистика матча Хорватия - Мексика
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Равшан Ирматов
(Ташкент)
Стадион:
Арена Пернамбуку
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:50 (прямая)
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