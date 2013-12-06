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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лейда - Бетис
Лейда - Бетис: обзор матча 06 декабря 2013
Лейда
06.12.2013, пятница, 15:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лейда - Бетис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейда
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
1 : 3
30.10.2024
Баракалдо
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
0 : 1
13.11.2022
Алавес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марбелья
1 : 0
16.12.2020
Лейда
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
3 : 0
09.01.2018
Лейда
Испания. Кубок, 1/8 финала
Лейда
0 : 4
03.01.2018
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
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2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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Бенито Вильямарин
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