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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Манчестер Юнайтед
Сток Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 декабря 2013
Сток Сити
18.12.2013, среда, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
60'
Э. Янг
78'
П. Эвра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Манчестер Юнайтед
81'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Д. Уэлбек
78'
ГОЛ! 0:2!
П. Эвра
Пас отдал
Э. Янг
Замена
Ч. Адам
️️️️
У. Паласиос
77'
61'
Желтая карточка
Э. Янг
60'
ГОЛ! 0:1!
Э. Янг
Пас отдал
Чичарито
Замена
М. Арнаутович
️️️️
У. Ассаиди
59'
56'
Замена
Чичарито
️️️️
Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
19
Джонатан Уолтерс
ЛП
12
Гленн Уилэн
ОП
8
Уилсон Паласиос
ОП
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
4
Фил Джонс
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-3-1
29
Соренсен
33
Питерс
36
Уилсон
17
Шоукросс
5
Кэмерон
12
Уилэн
8
Паласиос
19
Уолтерс
7
Айрленд
24
Ассаиди
15
Крауч
3-3-3-1
43
Де Хеа
15
Янг
6
Смоллинг
35
Эванс
2
Рафаэл
4
Джонс
27
Эвра
25
Валенсия
28
Андерсон
8
Клеверли
18
Уэлбек
8
Паласиос
16
Адам
16
Адам
8
Паласиос
24
Ассаиди
7
Арнаутович
7
Арнаутович
24
Ассаиди
18
Уэлбек
24
Флетчер
24
Флетчер
18
Уэлбек
28
Андерсон
14
Чичарито
14
Чичарито
28
Андерсон
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
31
Асмир Бегович
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
26
Сэм Джонстон
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Британния Стэдиум
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