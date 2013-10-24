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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Маккаби Х
ПАОК - Маккаби Х: обзор матча 24 октября 2013
ПАОК
24.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
3 : 2
Завершен
Маккаби Х
35'
М. Витор
39'
С. Нинис
67'
Д. Салпингидис
13'
Д. Ндлову
21'
Э. Голаса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Маккаби Х
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
М. Стох
87'
Замена
З. Вукич
️️️️
Д. Салпингидис
78'
73'
Замена
Ш. Азулай
️️️️
Э. Мешумар
67'
Замена
Я. Катан
️️️️
А. Ядин
ГОЛ! 3:2!
Д. Салпингидис
Пас отдал
Лино
67'
61'
Желтая карточка
Э. Мешумар
Замена
Лукас
️️️️
С. Нинис
60'
46'
Замена
Ш. Абихазира
️️️️
Д. Ндлову
Пенальти не реализован!
М. Стох
45'
44'
Желтая карточка
Х. Эзра
ГОЛ! 2:2!
С. Нинис
Пас отдал
М. Стох
39'
Пенальти не реализован!
М. Стох
39'
38'
Желтая карточка
Э. Цоцалич
ГОЛ! 1:2!
М. Витор
Пас отдал
Лино
35'
21'
ГОЛ! 0:2!
Э. Голаса
Пас отдал
Райо
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ндлову
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Якобо
ВР
16
Лино
ЛЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Маккаби Х
31
Боян Шаранов
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
18
Хен Эзра
ЛП
13
Талеб Тватиха
ЦП
7
Густаво Бокколи
ЦП
10
Райо
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
9
Дино Ндлову
ЦФ
Главный тренер
Арик Бенадо
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
9
Звономир Вукич
АП
7
Лукас
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Маккаби Х
22
Амир Эдри
ВР
18
Элад Габай
ЦЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
6
Ран Абукрат
ЦП
9
Шломи Азулай
ЦФ
19
Шимон Абихазира
ЦФ
20
Янив Катан
ЦФ
3-5-2
1
Якобо
16
Лино
70
Кициу
4
Витор
17
Стох
15
Лазэр
28
Кацуранис
11
Нинис
6
Циолис
33
Атанасиадис
14
Салпингидис
3-5-1-1
31
Шаранов
27
Мешумар
6
Цоцалич
79
Пилявский
7
Бокколи
10
Райо
26
Ядин
23
Голаса
18
Эзра
13
Тватиха
9
Ндлову
17
Стох
11
Лоуренс
11
Лоуренс
17
Стох
14
Салпингидис
9
Вукич
9
Вукич
14
Салпингидис
11
Нинис
7
Лукас
7
Лукас
11
Нинис
27
Мешумар
9
Азулай
9
Азулай
27
Мешумар
9
Ндлову
19
Абихазира
19
Абихазира
9
Ндлову
26
Ядин
20
Катан
20
Катан
26
Ядин
Остались в запасе
ПАОК
Маккаби Х
71
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
6
Ран Абукрат
ЦП
18
Элад Габай
ЦЗ
22
Амир Эдри
ВР
21
Декель Кейнан
ЦЗ
Главный тренер
Арик Бенадо
Остались в запасе
71
Панайотис Гликос
ВР
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Остались в запасе
6
Ран Абукрат
ЦП
18
Элад Габай
ЦЗ
22
Амир Эдри
ВР
21
Декель Кейнан
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Арик Бенадо
Статистика матча ПАОК - Маккаби Х
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Тумба
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