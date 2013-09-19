Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Шахтер Караганда
ПАОК - Шахтер Караганда: обзор матча 19 сентября 2013
ПАОК
19.09.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
75'
С. Атанасиадис
90+2'
З. Вукич
50'
Р. Каньяс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Шахтер Караганда
ГОЛ! 2:1!
З. Вукич
Пас отдал
Лино
90'
+2
88'
Замена
И. Зенкович
️️️️
С. Хижниченко
87'
Вторая желтая
А. Порываев
Замена
З. Вукич
️️️️
С. Нинис
85'
81'
Замена
М. Байжанов
️️️️
А. Финонченко
79'
Желтая карточка
Е. Тарасов
ГОЛ! 1:1!
С. Атанасиадис
Пас отдал
Лукас
75'
Желтая карточка
А. Циолис
65'
Замена
Лино
️️️️
Г. Цавеллас
65'
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
К. Лазэр
58'
52'
Желтая карточка
Г. Казарян
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Каньяс
37'
Желтая карточка
А. Порываев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Якобо
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
15
Костин Лазэр
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Шахтер Караганда
35
Александр Мокин
ВР
87
Александар Симчевич
ЦЗ
20
Алдин Дзидич
ЦЗ
19
Евгений Тарасов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
15
Андрей Порываев
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
3
Гедиминас Вицюс
ЦП
14
Андрей Финонченко
ЦФ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
16
Лино
ЛЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
9
Звономир Вукич
АП
26
Секу
ПП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Шахтер Караганда
31
Сергей Ткачук
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
5
Асхат Борантаев
ЦП
13
Вадим Боровский
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Максат Байжанов
ЦП
78
Игорь Зенкович
ЦФ
3-5-2
1
Якобо
70
Кициу
33
Цавеллас
4
Витор
17
Стох
15
Лазэр
28
Кацуранис
11
Нинис
6
Циолис
7
Лукас
33
Атанасиадис
4-4-2
35
Мокин
20
Дзидич
19
Тарасов
2
Малый
87
Симчевич
88
Каньяс
8
Казарян
3
Вицюс
15
Порываев
91
Хижниченко
14
Финонченко
33
Цавеллас
16
Лино
16
Лино
33
Цавеллас
11
Нинис
9
Вукич
9
Вукич
11
Нинис
15
Лазэр
14
Салпингидис
14
Салпингидис
15
Лазэр
91
Хижниченко
78
Зенкович
78
Зенкович
91
Хижниченко
14
Финонченко
7
Байжанов
7
Байжанов
14
Финонченко
Остались в запасе
ПАОК
Шахтер Караганда
71
Панайотис Гликос
ВР
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
31
Сергей Ткачук
ВР
5
Асхат Борантаев
ЦП
13
Вадим Боровский
ЦП
1
Стас Покатилов
ВР
6
Аслан Дарабаев
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
71
Панайотис Гликос
ВР
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Остались в запасе
31
Сергей Ткачук
ВР
5
Асхат Борантаев
ЦП
13
Вадим Боровский
ЦП
1
Стас Покатилов
ВР
6
Аслан Дарабаев
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча ПАОК - Шахтер Караганда
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Шахтер Караганда
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+