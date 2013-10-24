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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Тоттенхэм
Шериф - Тоттенхэм: обзор матча 24 октября 2013
Шериф
24.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
12'
Я. Вертонген
75'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Тоттенхэм
Замена
В. Паирель
️️️️
И. Иса
88'
Замена
Фернандо
️️️️
Каду
84'
76'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Сандро
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дефо
Пас отдал
Н. Шадли
Замена
В. Фурдуй
️️️️
К. Мояль
70'
61'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Ламела
Желтая карточка
К. Мояль
60'
45'
+1
Желтая карточка
В. Кирикеш
34'
Замена
М. Доусон
️️️️
Э. Фрайерс
12'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вертонген
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
77
Вьекослав Томич
ВР
28
Джибриль Пайе
ЛЗ
15
Марсель Метоуа
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
21
Коби Мояль
ОП
88
Марко Станоевич
ЦП
20
Каду
ЦП
11
Рикардиньо
АП
9
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
30
Сандро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
33
Вильям Селестино
ЦЗ
8
Валентин Фурдуй
ЦП
89
Александр Пащенко
ЦП
19
Фернандо
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
4-1-2-2-1
77
Томич
28
Пайе
15
Метоуа
19
Самарджич
14
Балима
21
Мояль
88
Станоевич
20
Каду
90
Энрике
11
Рикардиньо
9
Иса
4-3-2-1
1
Льорис
26
Ноутон
21
Кирикеш
14
Вертонген
3
Фрайерс
12
Леннон
30
Сандро
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
9
Дефо
21
Мояль
8
Фурдуй
8
Фурдуй
21
Мояль
9
Иса
95
Паирель
95
Паирель
9
Иса
20
Каду
19
Фернандо
19
Фернандо
20
Каду
3
Фрайерс
20
Доусон
20
Доусон
3
Фрайерс
9
Ламела
89
Шадли
89
Шадли
9
Ламела
30
Сандро
90
Холтби
90
Холтби
30
Сандро
Остались в запасе
Шериф
Тоттенхэм
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
33
Вильям Селестино
ЦЗ
89
Александр Пащенко
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
Главный тренер
Вячеслав Руснак
24
Брэд Фридель
ВР
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
33
Вильям Селестино
ЦЗ
89
Александр Пащенко
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Шериф - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
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