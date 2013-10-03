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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - Тоттенхэм
Анжи - Тоттенхэм: обзор матча 03 октября 2013
Анжи
03.10.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
34'
Д. Дефо
39'
Н. Шадли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Тоттенхэм
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Б. Ангбва
78'
78'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Холтби
71'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Э. Ламела
71'
Замена
М. Доусон
️️️️
Ю. Кабуль
69'
Травма
Ю. Кабуль
Замена
А. Ещенко
️️️️
С. Сердеров
56'
Замена
Л. Траоре
️️️️
И. Абдулавов
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Н. Шадли
Пас отдал
К. Уокер
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Л. Холтби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ОП
8
Жусилей
(К)
ОП
29
Абдул Разак
АП
31
Павел Соломатин
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
(К)
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ОП
30
Сандро
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
89
Насер Шадли
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-2-3-1
1
Помазан
13
Тагирбеков
4
Эвертон
8
Аделейе
4
Ангбва
10
Ахмедов
8
Жусилей
28
Сердеров
29
Разак
31
Соломатин
99
Абдулавов
4-2-1-1-2
1
Льорис
2
Уокер
4
Кабуль
21
Кирикеш
3
Фрайерс
8
Дембеле
30
Сандро
90
Холтби
9
Ламела
89
Шадли
9
Дефо
4
Ангбва
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
4
Ангбва
28
Сердеров
38
Ещенко
38
Ещенко
28
Сердеров
99
Абдулавов
90
Траоре
90
Траоре
99
Абдулавов
4
Кабуль
20
Доусон
20
Доусон
4
Кабуль
90
Холтби
24
Эриксен
24
Эриксен
90
Холтби
9
Ламела
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
9
Ламела
Остались в запасе
Анжи
Тоттенхэм
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Анжи - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Бюлент Йылдырым
(Анкара)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 19:00 (прямая)
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