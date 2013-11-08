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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Генк
Рапид - Генк: обзор матча 08 ноября 2013
Рапид
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
2 : 2
Завершен
Генк
40'
Т. Бойд
45+2'
Т. Бойд
28'
Кара (П)
61'
Т. Буффель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Генк
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
90'
+3
90'
Замена
Б. Кумордзи
️️️️
Ф. Камю
Замена
Д. Штаркль
️️️️
Ш. Хофманн
87'
Замена
Б. Берендт
️️️️
Б. Бошкович
81'
Желтая карточка
Ш. Хофманн
80'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
М. Забитцер
77'
61'
ГОЛ! 2:2!
Т. Буффель
Пас отдал
Ф. Камю
ГОЛ! 2:1!
Т. Бойд
Пас отдал
К. Триммель
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Т. Бойд
40'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Кара
Желтая карточка
Я. Новота
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Ян Новота
ВР
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
27
Бранко Бошкович
ЛП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
7
Томас Буффель
ЦП
17
Жульен Горью
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Рапид
1
Самуэль Радлингер
ВР
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
4
Штефан Палла
ЦЗ
30
Брайан Берендт
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
17
Доминик Штаркль
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
6
Ким Оджо
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
3-2-4-1
1
Новота
17
Дибон
6
Зоннляйтнер
4
Шраммель
11
Хофманн
28
Триммель
27
Бошкович
21
Шауб
20
Забитцер
6
Пецос
13
Бойд
4-1-4-1
26
Котелеш
16
Нгонгка
3
Чиманга
5
Кара
3
Кулибали
11
Хиланд
10
Де Кеулаер
17
Горью
23
Камю
7
Буффель
9
Фоссен
11
Хофманн
17
Штаркль
17
Штаркль
11
Хофманн
27
Бошкович
30
Берендт
30
Берендт
27
Бошкович
20
Забитцер
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
20
Забитцер
23
Камю
2
Кумордзи
2
Кумордзи
23
Камю
Остались в запасе
Рапид
Генк
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
4
Штефан Палла
ЦЗ
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Баришич
6
Ким Оджо
ЦФ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
4
Штефан Палла
ЦЗ
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
Остались в запасе
6
Ким Оджо
ЦФ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Рапид - Генк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Фырат Айдынус
(Стамбул)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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