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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Тун
Динамо К - Тун: обзор матча 24 октября 2013
Динамо К
24.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
3 : 0
Завершен
Тун
35'
А. Ярмоленко
58'
Д. Мбокани
77'
О. Гусев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Тун
87'
Желтая карточка
Б. Люти
Желтая карточка
Д. Ленс
82'
Замена
Р. Безус
️️️️
О. Гусев
81'
ГОЛ! 3:0!
О. Гусев
Пас отдал
С. Сидорчук
77'
74'
Замена
М. Саламан
️️️️
К. Шнойвли
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Л. Аруна
70'
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
69'
64'
Замена
Н. Феррейра
️️️️
Д. Мартинес
59'
Замена
Б. Садик
️️️️
М. Шнойвли
ГОЛ! 2:0!
Д. Мбокани
Пас отдал
Д. Силва
58'
56'
Желтая карточка
М. Шнойвли
Желтая карточка
Е. Хачериди
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
35'
19'
Желтая карточка
К. Шнойвли
Желтая карточка
Д. Силва
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Тун
91
Гийом Февр
ВР
27
Энрико Скиринци
ЛЗ
3
Лукас Шинкель
ЦЗ
26
Томас Райнманн
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
35
Секу Саного Жуниор
ЛП
20
Кристиан Шнойвли
ЦП
17
Деннис Хедигер
(К)
ЦП
7
Лука Дзуффи
АП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Тун
22
Давид Мосер
ВР
28
Андреас Виттвер
ЛЗ
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
5
Фульвио Сульмони
ЦЗ
32
Матье Саламан
ЦП
21
Нельсон Феррейра
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
4-3-2-1
1
Шовковский
8
Макаренко
34
Хачериди
15
Драгович
21
Данило Силва
44
Велозу
25
Аруна
20
Бельханда
17
Ленс
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-3-1-2
91
Февр
22
Люти
3
Шинкель
26
Райнманн
27
Скиринци
20
Шнойвли
17
Хедигер
35
Жуниор
7
Дзуффи
77
Мартинес
15
Шнойвли
Гусев
90
Безус
90
Безус
Гусев
25
Аруна
8
Сидорчук
8
Сидорчук
25
Аруна
7
Ярмоленко
20
Гусев
20
Гусев
7
Ярмоленко
20
Шнойвли
32
Саламан
32
Саламан
20
Шнойвли
77
Мартинес
21
Феррейра
21
Феррейра
77
Мартинес
15
Шнойвли
9
Садик
9
Садик
15
Шнойвли
Остались в запасе
Динамо К
Тун
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
5
Фульвио Сульмони
ЦЗ
22
Давид Мосер
ВР
28
Андреас Виттвер
ЛЗ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Остались в запасе
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
5
Фульвио Сульмони
ЦЗ
22
Давид Мосер
ВР
28
Андреас Виттвер
ЛЗ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Статистика матча Динамо К - Тун
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
20:50 "Спорт Хит" (прямая)
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