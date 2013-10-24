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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Рапид
Генк - Рапид: обзор матча 24 октября 2013
Генк
24.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
21'
Ж. Горью
82'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Рапид
Желтая карточка
Й. Фоссен
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
М. Забитцер
Пас отдал
Т. Шраммель
81'
Замена
Д. Штаркль
️️️️
Ш. Хофманн
Замена
Х. Хиланд
️️️️
Ф. Камю
77'
74'
Замена
Б. Берендт
️️️️
Б. Бошкович
73'
Желтая карточка
Ш. Хофманн
Замена
А. Тимбе Масика
️️️️
Т. Буффель
69'
61'
Замена
Т. Шраммель
️️️️
Ш. Палла
50'
Желтая карточка
К. Триммель
Желтая карточка
Б. Кумордзи
44'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Горью
Пас отдал
Ф. Камю
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
23
Фабьен Камю
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
17
Жульен Горью
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Рапид
1
Ян Новота
ВР
4
Штефан Палла
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
27
Бранко Бошкович
ЛП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
11
Халим Хиланд
ОП
40
Аюб Тимбе Масика
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Рапид
1
Самуэль Радлингер
ВР
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
30
Брайан Берендт
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
5
Доминик Видра
ЦП
17
Доминик Штаркль
ЦФ
4-5-1
26
Котелеш
3
Кулибали
5
Кара
3
Чиманга
16
Нгонгка
23
Камю
7
Буффель
17
Горью
2
Кумордзи
10
Де Кеулаер
9
Фоссен
3-2-4-1
1
Новота
6
Зоннляйтнер
17
Дибон
11
Хофманн
28
Триммель
4
Палла
20
Забитцер
6
Пецос
21
Шауб
27
Бошкович
13
Бойд
7
Буффель
40
Масика
40
Масика
7
Буффель
23
Камю
11
Хиланд
11
Хиланд
23
Камю
11
Хофманн
17
Штаркль
17
Штаркль
11
Хофманн
27
Бошкович
30
Берендт
30
Берендт
27
Бошкович
4
Палла
4
Шраммель
4
Шраммель
4
Палла
Остались в запасе
Генк
Рапид
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
5
Доминик Видра
ЦП
Главный тренер
Зоран Баришич
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
5
Доминик Видра
ЦП
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Зоран Баришич
Статистика матча Генк - Рапид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Цегека Арена
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