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Зюлте-Варегем - Уиган Атлетик
Зюлте-Варегем - Уиган Атлетик: обзор матча 19 сентября 2013
Зюлте-Варегем
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
0 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Уиган Атлетик
83'
Замена
Н. Дико
️️️️
Н. Пауэлл
Замена
Р. Касерес
️️️️
Х. Хабибу
73'
65'
Замена
М. Фортуне
️️️️
К. МакМанаман
65'
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Ж. Гомес
Желтая карточка
Т. Азар
58'
Желтая карточка
Й. Нассенс
41'
Желтая карточка
О. Скуласон
17'
16'
Желтая карточка
К. Маккэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
24
Карел Д'Ане
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Жуниор Маланда
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
11
Йенс Нассенс
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
10
Хабиб Хабибу
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Уиган Атлетик
33
Скотт Карсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Главный тренер
Оуэн Койл
Зюлте-Варегем
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
8
Карим Тарфи
ЦП
13
Мамату Н'Диай
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
15
Рафаэль Касерес
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Уиган Атлетик
21
Ли Николлс
ВР
23
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
43
Адам Бакстон
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Боссут
18
Дюплюс
24
Д'Ане
2
Де Фаув
19
Маланда
24
Кумс
22
Скуласон
9
Азар
10
Хабибу
15
Конте
11
Нассенс
4-5-1
33
Карсон
17
Бойс
5
Шоттон
24
Перч
3
Крэйни
16
МакКлин
11
МакАртур
26
Маккэн
16
Гомес
25
Пауэлл
20
МакМанаман
10
Хабибу
15
Касерес
15
Касерес
10
Хабибу
16
Гомес
26
Уотсон
26
Уотсон
16
Гомес
20
МакМанаман
32
Фортуне
32
Фортуне
20
МакМанаман
25
Пауэлл
12
Дико
12
Дико
25
Пауэлл
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Уиган Атлетик
8
Карим Тарфи
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
13
Мамату Н'Диай
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
21
Ли Николлс
ВР
23
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
43
Адам Бакстон
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
8
Карим Тарфи
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Брайан Вербоом
ЦЗ
13
Мамату Н'Диай
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
21
Ли Николлс
ВР
23
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
43
Адам Бакстон
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Зюлте-Варегем - Уиган Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Марцин Борски
(Варшава)
Стадион:
Ян Брейдель
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