Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Санкт-Галлен
Валенсия - Санкт-Галлен: обзор матча 24 октября 2013
Валенсия
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
5 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
12'
П. Алькасер
21'
Ф. Картабия
30'
Ф. Картабия
33'
Р. Кошта
71'
С. Каналес
74'
С. Натер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Санкт-Галлен
Замена
Э. Поштига
️️️️
П. Алькасер
76'
74'
ГОЛ! 5:1!
С. Натер
Пас отдал
С. Вутрич
ГОЛ! 5:0!
С. Каналес
71'
65'
Замена
С. Вутрич
️️️️
М. Виткиевиец
Замена
Д. Пабон
️️️️
Ф. Картабия
65'
Замена
Мичел
️️️️
Ж. Перейра
56'
56'
Замена
К. Нуши
️️️️
Р. Родригес
46'
Замена
М. Демири
️️️️
Д. Яньятович
ГОЛ! 4:0!
Р. Кошта
Пас отдал
В. Руис
33'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Картабия
Пас отдал
Ж. Перейра
30'
28'
Желтая карточка
Д. Яньятович
ГОЛ! 2:0!
Ф. Картабия
21'
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
П. Пьятти
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Филипп Монтандон
ЦЗ
15
Стефан Бесле
ЦЗ
37
Деян Яньятович
ЦП
19
Марио Мутш
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
8
Стефан Натер
ЦП
27
Марко Матис
АП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Санкт-Галлен
18
Марсель Херцог
ВР
33
Даниэле Руссо
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Кристиан Нуши
ЛП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
8
Мухамед Демири
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
24
Бернат
27
Перейра
20
Кошта
4
Руис
10
Парехо
21
Ромеу
10
Пьятти
20
Каналес
10
Картабия
9
Алькасер
3-5-1-1
1
Лопар
33
Леньяни
6
Монтандон
15
Бесле
16
Виткиевиец
19
Мутш
8
Родригес
8
Натер
37
Яньятович
27
Матис
29
Каранович
27
Перейра
21
Мичел
21
Мичел
27
Перейра
9
Алькасер
9
Поштига
9
Поштига
9
Алькасер
10
Картабия
11
Пабон
11
Пабон
10
Картабия
8
Родригес
7
Нуши
7
Нуши
8
Родригес
16
Виткиевиец
10
Вутрич
10
Вутрич
16
Виткиевиец
37
Яньятович
8
Демири
8
Демири
37
Яньятович
Остались в запасе
Валенсия
Санкт-Галлен
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
33
Даниэле Руссо
ЦЗ
18
Марсель Херцог
ВР
27
Иван Мартич
ПЗ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэле Руссо
ЦЗ
18
Марсель Херцог
ВР
27
Иван Мартич
ПЗ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Валенсия - Санкт-Галлен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Санкт-Галлен
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+