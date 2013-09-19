Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Павел Гиль (Люблин)

Санкт-Галлен - Кубань (ЛФЛ)

19.09.2013, Четверг, 21:00 мск Санкт-Галлен, стадион АФГ-Арена Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 20:10 (прямая) Лига Европы, 1 тур Санкт-Галлен - Кубань (ЛФЛ)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Валенсия 6 4 1 1 12:7 +5 13
2. Суонси 6 2 2 2 6:4 +2 8
3. Кубань (ЛФЛ) 6 1 3 2 7:7 0 6
4. Санкт-Галлен 6 2 0 4 6:13 -7 6
...
  • Читайте нас: 