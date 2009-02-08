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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Альмерия
Малага - Альмерия: обзор матча 08 февраля 2009
Малага
08.02.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 2
Завершен
Альмерия
48'
А. Луке
64'
С. Бальеста
75'
С. Бальеста
25'
К. Уче
45'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Альмерия
Вторая желтая
Мане
Замена
Х. Ортис
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Эдиньо
️️️️
А. Луке
ГОЛ! 3:2!
С. Бальеста
Замена
П. Пьятти
️️️️
А. Крусат
Замена
Корона
️️️️
Х. Мануэль Ортис
ГОЛ! 2:2!
С. Бальеста
Желтая карточка
А. Крусат
Желтая карточка
Дуда
Желтая карточка
Мане
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
А. Луке
ГОЛ! 1:2!
А. Луке
Замена
С. Бальеста
️️️️
Начо
Замена
Дуда
️️️️
М. Анхель
ГОЛ! 0:2!
А. Негредо
Желтая карточка
Э. Пельерано
ГОЛ! 0:1!
К. Уче
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Иньяки Гоитиа
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
23
Начо
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
8
Лоло
ЦП
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
0
Ириней
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Эдиньо
ЦП
8
Фернандо
ЦП
15
Адриану Феррейра
ЦФ
9
Сальва Бальеста
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
4-1-1-1-1
13
Гоитиа
23
Начо
24
Росарио
3
Велигтон
11
Кальеха
19
Анхель
8
Лоло
14
Баха
5
Луке
3-2-3-2
25
Алвес
21
Ортис
4
Пельерано
31
Гарсиа
2
Бруно
2
Мане
23
Сориано
0
Ириней
7
Крусат
21
Негредо
5
Уче
5
Луке
36
Эдиньо
36
Эдиньо
5
Луке
19
Анхель
17
Дуда
17
Дуда
19
Анхель
23
Начо
9
Бальеста
9
Бальеста
23
Начо
21
Ортис
15
Корона
15
Корона
21
Ортис
7
Крусат
10
Пьятти
10
Пьятти
7
Крусат
23
Сориано
10
Ортис
10
Ортис
23
Сориано
Остались в запасе
Малага
Альмерия
15
Адриану Феррейра
ЦФ
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
1
Эстебан
ВР
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
24
Хуанито
ЦП
Главный тренер
Гонсало Арконада
Остались в запасе
15
Адриану Феррейра
ЦФ
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
24
Хуанито
ЦП
Главный тренер
Гонсало Арконада
Статистика матча Малага - Альмерия
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Стадион:
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