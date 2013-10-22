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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Наполи
Марсель - Наполи: обзор матча 22 октября 2013
Марсель
22.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
86'
А. Айю
42'
Х. Кальехон
67'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Наполи
Желтая карточка
Ж. Айю
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Айю
Пас отдал
Ж. Айю
86'
83'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Гамшик
Замена
Ж. Айю
️️️️
А. Жиньяк
77'
76'
Замена
Д. Место
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Ф. Товен
️️️️
Д. Пайет
71'
67'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Д. Мертенс
58'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
Замена
К. Абдалла
️️️️
Р. Фанни
53'
Желтая карточка
Д. Пайет
45'
+1
Желтая карточка
Б. Шейру
44'
42'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Марсель
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-2-3-1
30
Манданда
16
Фанни
63
Н'Кулу
21
Морель
20
Диавара
15
Ромао
8
Шейру
24
Айю
28
Вальбуэна
10
Пайет
10
Жиньяк
2-5-3
25
Рейна
39
Альбиоль
6
Фернандес
11
Маджо
85
Бехрами
17
Гамшик
88
Инлер
7
Армеро
9
Игуаин
10
Мертенс
7
Кальехон
16
Фанни
2
Абдалла
2
Абдалла
16
Фанни
10
Пайет
10
Товен
10
Товен
10
Пайет
10
Жиньяк
10
Айю
10
Айю
10
Жиньяк
10
Мертенс
27
Место
27
Место
10
Мертенс
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Гамшик
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
Остались в запасе
Марсель
Наполи
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
Главный тренер
Эли Боп
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
99
Марио Лемина
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Марсель - Наполи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Велодром
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