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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Барселона
Селтик - Барселона: обзор матча 01 октября 2013
Селтик
01.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
75'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Барселона
90'
Желтая карточка
А. Санчес
89'
Замена
А. Сонг
️️️️
А. Иньеста
Замена
Т. Пукки
️️️️
К. Коммонс
86'
Желтая карточка
Э. Исагирре
85'
78'
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
Г. Самарас
76'
75'
Желтая карточка
С. Бускетс
75'
ГОЛ! 0:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Санчес
74'
Замена
А. Санчес
️️️️
Педро
Замена
Б. Каял
️️️️
Э. Стоукс
70'
Замена
Д. Форрест
️️️️
М. Лустиг
69'
Красная карточка
С. Браун
59'
55'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
М. Лустиг
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЛЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ПЗ
30
Георгиос Самарас
ЛП
8
Скотт Браун
(К)
ЦП
4
Чарли Малгрю
ЦП
15
Крис Коммонс
АП
2
Адам Мэтьюз
ПП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
6
Хави
(К)
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
17
Амидо Бальде
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
3
Исагирре
4
Эмброуз
4
ван Дейк
23
Лустиг
30
Самарас
8
Браун
4
Малгрю
2
Мэтьюз
15
Коммонс
9
Стоукс
4-3-3
26
Вальдес
10
Алвес
5
Бартра
3
Пике
3
Адриано
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
9
Педро
4
Фабрегас
10
Неймар
23
Лустиг
49
Форрест
49
Форрест
23
Лустиг
9
Стоукс
7
Каял
7
Каял
9
Стоукс
15
Коммонс
20
Пукки
20
Пукки
15
Коммонс
8
Иньеста
8
Сонг
8
Сонг
8
Иньеста
4
Фабрегас
37
Тельо
37
Тельо
4
Фабрегас
9
Педро
4
Санчес
4
Санчес
9
Педро
Остались в запасе
Селтик
Барселона
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Нил Леннон
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
55
Нир Биттон
ОП
7
Том Рогич
АП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Селтик - Барселона
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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