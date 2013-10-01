Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Атлетико
Порту - Атлетико: обзор матча 01 октября 2013
Порту
01.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
16'
Д. Мартинес
58'
Д. Годин
86'
А. Туран
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Атлетико
Замена
Н. Гилас
️️️️
Э. Мангала
89'
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Туран
Пас отдал
Габи
Желтая карточка
Э. Мангала
85'
79'
Замена
О. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
78'
Травма
Р. Гарсия
74'
Замена
Коке
️️️️
Л. Баптистао
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Л. Гонсалес
68'
62'
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
Лика
️️️️
Жозуэ
60'
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Годин
Пас отдал
Габи
54'
Желтая карточка
Тиагу
46'
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
Жозуэ
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
Пас отдал
Жозуэ
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Сильвестр Варела
ЛВ
5
Фернандо
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
27
Лучо Гонсалес
(К)
ЦП
10
Жозуэ
АП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЛП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
14
Рауль Гарсия
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Порту
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Лика
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Коке
ЦП
4-1-2-2-1
1
Элтон
26
Сандро
5
Мангала
30
Отаменди
13
Данило
5
Фернандо
16
Дефур
27
Гонсалес
18
Варела
10
Жозуэ
9
Мартинес
4-4-2
1
Куртуа
20
Хуанфран
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
14
Гарсия
5
Тиагу
14
Габи
66
Туран
7
Вилья
12
Баптистао
10
Жозуэ
7
Лика
7
Лика
10
Жозуэ
27
Гонсалес
11
Кинтеро
11
Кинтеро
27
Гонсалес
5
Мангала
9
Гилас
9
Гилас
5
Мангала
7
Вилья
7
Родригес
7
Родригес
7
Вилья
14
Гарсия
8
Торрес
8
Торрес
14
Гарсия
12
Баптистао
6
Коке
6
Коке
12
Баптистао
Остались в запасе
Порту
Атлетико
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Порту - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"Спорт Союз" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Порту
Атлетико
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+