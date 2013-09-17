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Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Андерлехт
Бенфика - Андерлехт: обзор матча 17 сентября 2013
Бенфика
17.09.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
2 : 0
Завершен
Андерлехт
4'
Ф. Джуричич
30'
Луизао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Андерлехт
89'
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Лима
️️️️
О. Кардосо
87'
79'
Замена
Д. Прат
️️️️
М. Бруно
76'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
76'
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
А. Митрович
Замена
М. Перейра
️️️️
Ф. Джуричич
75'
70'
Желтая карточка
А. Митрович
Замена
О. Джон
️️️️
Э. Перес
69'
46'
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
Д. Де Зеув
34'
Желтая карточка
Д. Де Зеув
ГОЛ! 2:0!
Луизао
Пас отдал
А. Алмейда
30'
Желтая карточка
Э. Перес
27'
21'
Желтая карточка
М. Бруно
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джуричич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
7
Матиас Суарес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Лима
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Андерлехт
1
Томас Камински
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Артур
6
Сикейра
34
Алмейда
24
Гарай
4
Луизао
18
Матич
33
Перес
15
Фейса
31
Джуричич
7
Кардосо
8
Маркович
2-1-4-1-2
1
Прото
99
Мбемба
21
Н'Сакаля
8
Куяте
16
Клестан
19
Миливойевич
6
Де Зеув
30
Жилле
17
Бруно
9
Митрович
7
Суарес
31
Джуричич
2
Перейра
2
Перейра
31
Джуричич
7
Кардосо
9
Лима
9
Лима
7
Кардосо
33
Перес
15
Джон
15
Джон
33
Перес
17
Бруно
26
Прат
26
Прат
17
Бруно
6
Де Зеув
18
Ашампонг
18
Ашампонг
6
Де Зеув
9
Митрович
90
Сирьяк
90
Сирьяк
9
Митрович
Остались в запасе
Бенфика
Андерлехт
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Томас Камински
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Бенфика - Андерлехт
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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