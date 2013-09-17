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Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Ювентус
Копенгаген - Ювентус: обзор матча 17 сентября 2013
Копенгаген
17.09.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
14'
Н. Йоргенсен
54'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Ювентус
90'
+1
Желтая карточка
А. Видаль
86'
Замена
М. Исла
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Г. Марграйтер
️️️️
Клаудемир
86'
Замена
Ю. Туту
️️️️
К. Боланьос
79'
77'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ф. Квальярелла
73'
Замена
П. Де Челье
️️️️
Ф. Пелузо
Замена
Р. Гисласон
️️️️
Ф. Ади
70'
54'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Ф. Пелузо
49'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
49'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
П. Бенгтссон
49'
Желтая карточка
О. Мельберг
45'
ГОЛ! 1:0!
Н. Йоргенсен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
6
Клаудемир
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Копенгаген
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
19
Рюрик Гисласон
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-3-2
1
Виланд
19
Бенгтссон
5
Мельберг
6
Сигурдссон
2
Якобсен
27
Делэни
6
Клаудемир
7
Боланьос
22
Браатен
9
Ади
14
Йоргенсен
3-2-3-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
21
Огбонна
2
Лихтштайнер
13
Пелузо
8
Погба
21
Пирло
23
Видаль
27
Квальярелла
32
Тевес
6
Клаудемир
33
Марграйтер
33
Марграйтер
6
Клаудемир
9
Ади
19
Гисласон
19
Гисласон
9
Ади
7
Боланьос
10
Туту
10
Туту
7
Боланьос
13
Пелузо
29
Де Челье
29
Де Челье
13
Пелузо
2
Лихтштайнер
22
Исла
22
Исла
2
Лихтштайнер
27
Квальярелла
21
Джовинко
21
Джовинко
27
Квальярелла
Остались в запасе
Копенгаген
Ювентус
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
30
Марко Сторари
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Копенгаген - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Паркен
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