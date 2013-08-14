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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Буркина-Фасо
Марокко - Буркина-Фасо: обзор матча 14 августа 2013
Марокко
14.08.2013, среда, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Буркина-Фасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марокко - Буркина-Фасо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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