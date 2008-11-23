Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 23 ноября 2008
Барселона
23.11.2008, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
72'
С. Кейта
20'
Ману
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
Желтая карточка
К. Пуйоль
+3
+1
Желтая карточка
Р.
Замена
Ф. Селестини
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
М. Сильвинью
ГОЛ! 1:1!
С. Кейта
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Р.
️️️️
Л. Лихт
Желтая карточка
С. Это'О
Замена
Д. Кортес
️️️️
Э. Гранеро
Замена
️️️️
А. Глеб
Замена
Т. Анри
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
Л. Лихт
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Х. Гавилан
20'
ГОЛ! 0:1!
Ману
Желтая карточка
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
20
Сейду Кейта
ПП
11
Александр Глеб
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
9
Боян Кркич
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хетафе
25
Лукас Лихт
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Юджен Полански
ОП
22
Франциско Каскеро
АП
23
Эстебан Гранеро
ПП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
7
Ману
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Хетафе
1
Якобо
ВР
3
Рафа
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
8
Хоффре Геррон
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-3-3
26
Вальдес
0
Сильвинью
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
42
Туре
20
Кейта
11
Глеб
9
Это'О
9
Кркич
4-1-2-1-2
11
Контра
3
Марио
6
Диас
25
Лихт
8
Полански
23
Гранеро
14
Гавилан
22
Каскеро
7
Ману
25
Альбин
0
Сильвинью
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
0
Сильвинью
9
Кркич
12
Анри
12
Анри
9
Кркич
25
Лихт
3
Рафа
3
Рафа
25
Лихт
23
Гранеро
21
Кортес
21
Кортес
23
Гранеро
22
Каскеро
17
Селестини
17
Селестини
22
Каскеро
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
8
Хоффре Геррон
ЦФ
1
Якобо
ВР
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
8
Хоффре Геррон
ЦФ
1
Якобо
ВР
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Барселона - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Хетафе
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
Вчера, 18:58
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
Вчера, 18:58
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+