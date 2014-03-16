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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Порту
Спортинг - Порту: обзор матча 16 марта 2014
Спортинг
16.03.2014, воскресенье, 23:15
Португалия. Высшая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Порту
52'
И. Слимани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Порту
Желтая карточка
Р. Патрисиу
90'
+5
Желтая карточка
В. Эдуарду
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Монтеро
90'
+1
90'
+1
Красная карточка
Фернандо
Замена
В. Эдуарду
️️️️
К. Манэ
86'
85'
Желтая карточка
Р. Куарежма
84'
Желтая карточка
Э. Мангала
78'
Замена
Н. Гилас
️️️️
С. Варела
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
И. Слимани
73'
Травма
И. Слимани
72'
Замена
А. Каррильо
️️️️
А. Мартинш
69'
61'
Замена
Фабиано
️️️️
Элтон
59'
Травма
Элтон
58'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
К. Эдуардо
55'
Желтая карточка
А. Ба
ГОЛ! 1:0!
И. Слимани
Пас отдал
А. Мартинш
52'
13'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
А. Силва
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
(К)
ВР
4
Джефферсон
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
10
Вильям Карвалью
ОП
28
Андре Мартинш
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Порту
1
Элтон
(К)
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Рикарду Куарежма
ЛП
5
Фернандо
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
18
Сильвестр Варела
ПП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
19
Андре Каррильо
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
Порту
1
Фабиано
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Лика
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Патрисиу
4
Джефферсон
5
Рохо
15
Дайер
21
Соареш
10
Карвалью
17
Капель
15
Силва
28
Мартинш
20
Карлос Манэ
19
Слимани
4-1-3-1-1
1
Элтон
13
Данило
30
Ба
5
Мангала
26
Сандро
5
Фернандо
18
Варела
16
Дефур
7
Куарежма
33
Карлос Эдуардо
9
Мартинес
28
Мартинш
19
Каррильо
19
Каррильо
28
Мартинш
19
Слимани
12
Монтеро
12
Монтеро
19
Слимани
20
Карлос Манэ
9
Эдуарду
9
Эдуарду
20
Карлос Манэ
1
Элтон
1
Фабиано
1
Фабиано
1
Элтон
33
Карлос Эдуардо
11
Кинтеро
11
Кинтеро
33
Карлос Эдуардо
18
Варела
9
Гилас
9
Гилас
18
Варела
Остались в запасе
Спортинг
Порту
1
Марсело Бук
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
10
Элдон
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
10
Элдон
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Лика
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Спортинг - Порту
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Жозе Алваладе
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