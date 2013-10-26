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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Блэкберн
Блэкпул - Блэкберн: обзор матча 26 октября 2013
Блэкпул
26.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 2
Завершен
Блэкберн
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Статистика матча Блэкпул - Блэкберн
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Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
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31.10.2026
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Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
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Вест Бромвич
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