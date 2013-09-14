Интер - Ювентус

|
|7 августа, среда
|02:30
|Ювентус
|1:1
(8:9)п
|Интер
|29 тур
|25 марта, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|2:0
|Интер
|10 тур
|29 октября, суббота
|22:45
|Интер
|1:2
|Ювентус
|25 тур
|13 февраля, воскресенье
|22:45
|Ювентус
|1:0
|Интер
|6 тур
|3 октября, воскресенье
|22:45
|Интер
|0:0
|Ювентус
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|33
|3
|2
|80:23
|+57
|102
|2.
|Рома
|38
|26
|7
|5
|72:25
|+47
|85
|3.
|Наполи
|38
|23
|9
|6
|77:39
|+38
|78
|4.
|Фиорентина
|38
|19
|8
|11
|65:44
|+21
|65
|5.
|Интер
|38
|15
|15
|8
|62:39
|+23
|60
|6.
|Парма
|38
|15
|13
|10
|58:46
|+12
|58
|7.
|Торино
|38
|15
|12
|11
|58:48
|+10
|57
|8.
|Милан
|38
|16
|9
|13
|57:49
|+8
|57
|9.
|Лацио
|38
|15
|11
|12
|54:54
|0
|56
|10.
|Верона
|38
|16
|6
|16
|62:68
|-6
|54
|11.
|Аталанта
|38
|15
|5
|18
|43:51
|-8
|50
|12.
|Сампдория
|38
|12
|9
|17
|48:62
|-14
|45
|13.
|Удинезе
|38
|12
|8
|18
|46:57
|-11
|44
|14.
|Дженоа
|38
|11
|11
|16
|41:50
|-9
|44
|15.
|Кальяри
|38
|9
|12
|17
|34:53
|-19
|39
|16.
|Кьево
|38
|10
|6
|22
|34:54
|-20
|36
|17.
|Сассуоло
|38
|9
|7
|22
|43:72
|-29
|34
|18.
|Катания
|38
|8
|8
|22
|34:66
|-32
|32
|19.
|Болонья
|38
|5
|14
|19
|28:58
|-30
|29
|20.
|Ливорно
|38
|6
|7
|25
|39:77
|-38
|25