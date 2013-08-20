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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Донкастер Роверс
Уиган Атлетик - Донкастер Роверс: обзор матча 20 августа 2013
Уиган Атлетик
20.08.2013, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Уиган Атлетик - Донкастер Роверс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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Донкастер Роверс
0 : 2
20.10.2026
Стокпорт Каунти
Информация о матче
Стадион:
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Уиган Атлетик
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