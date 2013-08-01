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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хэкен - Тун
Хэкен - Тун: обзор матча 01 августа 2013
Хэкен
01.08.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Тун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хэкен - Тун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Стадион:
Гамла Уллеви
Новости команд
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