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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Марибор
АПОЭЛ - Марибор: обзор матча 31 июля 2013
АПОЭЛ
31.07.2013, среда, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Марибор
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Статистика матча АПОЭЛ - Марибор
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0
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
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Марибор
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
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2025.05.17 09:44
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«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
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2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Экс-полузащитник «Аталанты» ждет предложение от «Спартака»
2025.05.23 23:41
5
«Пари НН» выкупил защитника сборной Словении
2024.09.11 18:18
«Ростов» и еще один клуб РПЛ интересуются игроком «Марибора»
2023.05.23 10:08
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