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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Вольфсбург
Ганновер-96 - Вольфсбург: обзор матча 16 мая 2009
Ганновер-96
16.05.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 5
Завершен
Вольфсбург
14'
Э. Джеко
33'
Графите
36'
Графите
54'
Э. Джеко
80'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вольфсбург
Замена
Я. Шимунек
️️️️
Графите
ГОЛ! 0:5!
Э. Джеко
Пас отдал
Й. Окубо
Замена
Й. Окубо
️️️️
З. Мисимович
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Гентнер
Желтая карточка
Б. Винисиус
Замена
К. Рауш
️️️️
М. Тарнат
ГОЛ! 0:4!
Э. Джеко
Пас отдал
З. Мисимович
Замена
Б. Шульц
️️️️
П. Херманн
ГОЛ! 0:3!
Графите
ГОЛ! 0:2!
Графите
Замена
Б. Винисиус
️️️️
Ф. Фаренхорст
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Хасебе
Желтая карточка
Ф. Фаренхорст
12'
Желтая карточка
С. Шиндзилорц
Желтая карточка
Х. Балич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
0
Роберт Энке
(К)
ВР
5
Франк Фаренхорст
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
18
Михаэль Тарнат
ЦЗ
18
Сержиу Пинту
ПЗ
19
Патрик Херманн
ЛП
18
Микаэль Форсселл
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
17
Арнольд Брюггинк
ПП
24
Иржи Штайнер
ЦФ
0
Яцек Кшинувек
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
4
Марсель Шефер
ПЗ
8
Звездан Мисимович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Саша Ритер
ПП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
21
Бергантин Винисиус
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
8
Бастиан Шульц
ЦП
21
Гаэтан Кребс
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
13
Йошито Окубо
ЦФ
4-4-2
0
Энке
5
Фаренхорст
5
Эггиманн
18
Тарнат
18
Пинту
19
Херманн
18
Форсселл
5
Балич
17
Брюггинк
0
Кшинувек
24
Штайнер
3-2-3-2
16
Бенальо
20
Хасебе
39
Мадлунг
32
Шиндзилорц
4
Шефер
15
Барцальи
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
19
Херманн
8
Шульц
8
Шульц
19
Херманн
5
Фаренхорст
21
Винисиус
21
Винисиус
5
Фаренхорст
18
Тарнат
34
Рауш
34
Рауш
18
Тарнат
23
Графите
2
Шимунек
2
Шимунек
23
Графите
4
Гентнер
21
Дежага
21
Дежага
4
Гентнер
8
Мисимович
13
Окубо
13
Окубо
8
Мисимович
Остались в запасе
Ганновер-96
Вольфсбург
21
Гаэтан Кребс
ЦП
25
Флориан Фромловиц
ВР
68
Алтын Лала
ОП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
12
Андре Ленц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
21
Гаэтан Кребс
ЦП
25
Флориан Фромловиц
ВР
68
Алтын Лала
ОП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Ганновер-96 - Вольфсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Херберт Фандель
(Кильбург)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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