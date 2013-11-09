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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Карпаты
Ворскла - Карпаты: обзор матча 09 ноября 2013
Ворскла
09.11.2013, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Карпаты
13'
В. Чеснаков
42'
А. Даллку
4'
С. Зенев
28'
В. Костевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Карпаты
90'
+2
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Желтая карточка
А. Скляр
89'
88'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
В. Федорчук
Замена
А. Скляр
️️️️
А. Яхович
88'
80'
Замена
В. Гудыма
️️️️
Д. Лепа
Замена
Й. Маркоски
️️️️
А. Громов
79'
69'
Замена
Д. Васин
️️️️
С. Зенев
60'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
58'
Желтая карточка
В. Федорчук
Замена
О. Мищенко
️️️️
А. Янузи
46'
ГОЛ! 2:2!
А. Даллку
Пас отдал
А. Громов
42'
28'
ГОЛ! 1:2!
В. Костевич
Желтая карточка
Е. Ткачук
16'
ГОЛ! 1:1!
В. Чеснаков
Пас отдал
П. Ребенок
13'
12'
Желтая карточка
Д. Лепа
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Зенев
Пас отдал
Д. Лепа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
24
Олег Баранник
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
8
Амбросий Чачуа
АП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
4-3-3
1
Непогодов
4
Даллку
23
Сапай
3
Ткачук
17
Чеснаков
82
Ребенок
44
Пердута
69
Дедечко
28
Громов
18
Яхович
9
Янузи
4-1-2-3
31
Ильющенков
11
Мирошниченко
32
Пластун
6
Балажиц
21
Костевич
19
Ткачук
5
Федорчук
32
Голодюк
20
Гладкий
11
Лепа
20
Зенев
9
Янузи
99
Мищенко
99
Мищенко
9
Янузи
18
Яхович
6
Скляр
6
Скляр
18
Яхович
28
Громов
10
Маркоски
10
Маркоски
28
Громов
11
Лепа
36
Гудыма
36
Гудыма
11
Лепа
5
Федорчук
9
Мартынюк
9
Мартынюк
5
Федорчук
20
Зенев
39
Васин
39
Васин
20
Зенев
Остались в запасе
Ворскла
Карпаты
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
7
Самсон Годвин
ОП
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
7
Самсон Годвин
ОП
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Ворскла - Карпаты
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Ворскла
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