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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Краснодар (мол)
Кубань (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 29 марта 2014
Кубань (мол)
29.03.2014, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
87'
Р. Джамалутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Краснодар (мол)
Замена
А. Цепа
️️️️
Р. Каусаров
90'
+3
Замена
И. Пономарёв
️️️️
В. Лобкарев
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Р. Джамалутдинов
87'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
В. Тюфяков
86'
Замена
В. Чувилов
️️️️
Ю. Завезен
86'
82'
Замена
А. Батютин
️️️️
Х. Ахриев
Замена
М. Лаук
️️️️
К. Кертанов
80'
Замена
Р. Салимов
️️️️
Д. Якуба
76'
74'
Замена
Р. Зябиров
️️️️
Д. Кузьмичёв
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Майрович
69'
61'
Замена
В. Черов
️️️️
А. Агеев
46'
Замена
Ж. Гоу
️️️️
Н. Комличенко
46'
Замена
К. Морозов
️️️️
П. Марушко
Желтая карточка
Р. Джамалутдинов
42'
40'
Желтая карточка
Н. Комличенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
53
Павел Марушко
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Кубань (мол)
75
Олег Толмасов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
8
Виктор Чувилов
ОП
94
Андрей Цепа
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Краснодар (мол)
23
Станислав Антипин
ВР
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Байчора
17
Тигиев
44
Журавлев
24
Джамалутдинов
8
Якуба
89
Тюфяков
96
Каусаров
22
Завезен
18
Кертанов
52
Лобкарев
10
Майрович
4-1-2-1-2
78
Кавлинов
15
Кузьмичёв
2
Новак
46
Гамалян
81
Нестеренко
64
Ланин
21
Ахриев
96
Борисов
76
Агеев
27
Комличенко
53
Марушко
18
Кертанов
10
Лаук
10
Лаук
18
Кертанов
96
Каусаров
94
Цепа
94
Цепа
96
Каусаров
52
Лобкарев
78
Пономарёв
78
Пономарёв
52
Лобкарев
8
Якуба
5
Салимов
5
Салимов
8
Якуба
10
Майрович
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Майрович
22
Завезен
8
Чувилов
8
Чувилов
22
Завезен
89
Тюфяков
10
Рудковский
10
Рудковский
89
Тюфяков
21
Ахриев
72
Батютин
72
Батютин
21
Ахриев
15
Кузьмичёв
52
Зябиров
52
Зябиров
15
Кузьмичёв
76
Агеев
2
Черов
2
Черов
76
Агеев
53
Марушко
5
Морозов
5
Морозов
53
Марушко
27
Комличенко
22
Гоу
22
Гоу
27
Комличенко
Остались в запасе
Кубань (мол)
Краснодар (мол)
75
Олег Толмасов
ЦЗ
19
Антон Секрет
ЦФ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Остались в запасе
75
Олег Толмасов
ЦЗ
19
Антон Секрет
ЦФ
Остались в запасе
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Статистика матча Кубань (мол) - Краснодар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
Труд
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