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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Бразилия - Уругвай
Бразилия - Уругвай: обзор матча 26 июня 2013
Бразилия
26.06.2013, среда, 23:00
Кубок Конфедераций, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Уругвай
41'
Фред
86'
Паулиньо
49'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия - Уругвай
Замена
Данте
️️️️
Неймар
90'
ГОЛ! 2:1!
Паулиньо
Пас отдал
Неймар
86'
83'
Замена
В. Гаргано
️️️️
А. Гонсалес
82'
Травма
А. Гонсалес
Желтая карточка
Марсело
76'
75'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
Эрнанес
️️️️
Оскар
73'
Замена
Бернард
️️️️
Халк
63'
49'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
ГОЛ! 1:0!
Фред
41'
Желтая карточка
Л. Густаво
40'
21'
Желтая карточка
Э. Кавани
14'
Пенальти не реализован!
Д. Форлан
Желтая карточка
Д. Луис
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
15
Паулиньо
ЦП
11
Оскар
АП
21
Халк
ПВ
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Мартин Касерес
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Диего Лугано
(К)
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
20
Альваро Гонсалес
ЛП
7
Кристиан Родригес
ЦП
17
Аревало Риос
ПП
10
Диего Форлан
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
1
Диего Кавальери
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
16
Ревер
ЦЗ
0
Данте
ЦЗ
20
Бернард
ЛВ
5
Фернандо
ОП
13
Жеан
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Жо
ЦФ
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
4-1-1-3-1
0
Сезар
12
Марсело
3
Силва
4
Луис
13
Алвес
17
Густаво
15
Паулиньо
10
Неймар
11
Оскар
21
Халк
9
Фред
4-3-3
23
Муслера
16
Перейра
3
Годин
2
Лугано
22
Касерес
17
Риос
7
Родригес
20
Гонсалес
21
Кавани
9
Суарес
10
Форлан
10
Неймар
0
Данте
0
Данте
10
Неймар
11
Оскар
18
Эрнанес
18
Эрнанес
11
Оскар
21
Халк
20
Бернард
20
Бернард
21
Халк
20
Гонсалес
5
Гаргано
5
Гаргано
20
Гонсалес
Остались в запасе
Бразилия
Уругвай
16
Ревер
ЦЗ
13
Жеан
ЦП
1
Джефферсон
ВР
1
Диего Кавальери
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
5
Фернандо
ОП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
16
Ревер
ЦЗ
13
Жеан
ЦП
1
Джефферсон
ВР
1
Диего Кавальери
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
5
Фернандо
ОП
20
Жадсон
АП
11
Лукас Моура
ПВ
21
Жо
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Бразилия - Уругвай
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Оссес
(Сантьяго)
Стадион:
Минейран
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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