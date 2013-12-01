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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 01 декабря 2013
ПСЖ
01.12.2013, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 15 тур
4 : 0
Завершен
Лион
36'
Э. Кавани
41'
З. Ибрагимович (П)
60'
Т. Силва
83'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
ГОЛ с пенальти! 4:0!
З. Ибрагимович
83'
82'
Желтая карточка
С. Умтити
79'
Замена
А. Плеа
️️️️
А. Ляказетт
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Верратти
78'
71'
Замена
Г. Данич
️️️️
К. Гренье
71'
Замена
Д. Ферри
️️️️
Й. Гуркюфф
70'
Желтая карточка
А. Бедимо
ГОЛ! 3:0!
Т. Силва
60'
53'
Желтая карточка
М. Лопеш
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Т. Мотта
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
41'
40'
Желтая карточка
Р. Веркутр
Желтая карточка
З. Ибрагимович
39'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Моура
36'
Желтая карточка
Х. Пасторе
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
12
Анри Бедимо
ЛАЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
6
Геида Фофана
ОП
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-1-2-2
46
Сиригу
17
Максвелл
33
Алекс
3
Силва
9
ван дер Вил
8
Мотта
6
Верратти
15
Пасторе
7
Моура
11
Ибрагимович
10
Кавани
3-4-2-1
1
Веркутр
26
Коне
14
Умтити
4
Бишевац
13
Лопеш
6
Фофана
25
Гоналон
12
Бедимо
8
Гуркюфф
19
Гренье
91
Ляказетт
6
Верратти
14
Рабьо
14
Рабьо
6
Верратти
8
Мотта
8
Матюиди
8
Матюиди
8
Мотта
19
Гренье
28
Данич
28
Данич
19
Гренье
8
Гуркюфф
4
Ферри
4
Ферри
8
Гуркюфф
91
Ляказетт
14
Плеа
14
Плеа
91
Ляказетт
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
16
Матье Горжелен
ВР
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча ПСЖ - Лион
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
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