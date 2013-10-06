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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 06 октября 2013
Марсель
06.10.2013, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
34'
А. Айю (П)
45'
Максвелл
66'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - ПСЖ
90'
+4
Желтая карточка
Максвелл
81'
Желтая карточка
Э. Кавани
81'
Замена
Л. Моура
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
А. Ромао
80'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Ж. Имбула
80'
76'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
76'
Замена
З. Камара
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
З. Халифа
️️️️
Д. Пайет
70'
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Ж. Айю
67'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Д. Пайет
56'
45'
ГОЛ! 1:1!
Максвелл
Пас отдал
Г. ван дер Вил
Желтая карточка
Р. Фанни
40'
36'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Э. Лавесси
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Айю
34'
32'
Желтая карточка
М. Верратти
31'
Красная карточка
Т. Мотта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ОП
15
Алексис Ромао
ОП
10
Димитри Пайет
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Марсель
30
Брис Самба
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
30
Забер Халифа
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
4-2-3-1
30
Манданда
23
Менди
63
Н'Кулу
2
Мендес
16
Фанни
16
Имбула
15
Ромао
24
Айю
28
Вальбуэна
10
Пайет
10
Айю
4-1-2-1-2
46
Сиригу
9
ван дер Вил
5
Маркиньос
33
Алекс
17
Максвелл
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
22
Лавесси
10
Кавани
11
Ибрагимович
16
Имбула
10
Товен
10
Товен
16
Имбула
10
Айю
10
Жиньяк
10
Жиньяк
10
Айю
10
Пайет
30
Халифа
30
Халифа
10
Пайет
11
Ибрагимович
6
Камара
6
Камара
11
Ибрагимович
22
Лавесси
14
Рабьо
14
Рабьо
22
Лавесси
10
Кавани
7
Моура
7
Моура
10
Кавани
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
30
Брис Самба
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Эли Боп
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Эли Боп
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Марсель - ПСЖ
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:50 (прямая)
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