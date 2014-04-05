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Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 05 апреля 2014
Аугсбург
05.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Бавария
31'
С. Мельдерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бавария
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
85'
84'
Желтая карточка
М. Вайзер
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
С. Мельдерс
83'
82'
Желтая карточка
Д. ван Бюйтен
Замена
Д. Райнхардт
️️️️
Х. Юнь-Хо
76'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
64'
64'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
К. Писарро
Желтая карточка
Х. Юнь-Хо
58'
Замена
Р. Филп
️️️️
Р. Хольцхаушер
54'
52'
Замена
Д. Алаба
️️️️
И. Саллахи
46'
Замена
М. Гетце
️️️️
Д. Шакири
ГОЛ! 1:0!
С. Мельдерс
Пас отдал
Д. Байер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
38
Илли Саллахи
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Бавария
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-4-1-1
1
Хитц
26
Хонь Юнь-Хо
18
Кальсен-Бракер
22
Озтрзолек
2
Верхаг
35
Эссвайн
10
Хольцхаушер
10
Байер
31
Кор
7
Алтынтоп
13
Мельдерс
3-1-3-1-2
1
Нойер
8
Вайзер
5
ван Бюйтен
38
Саллахи
88
Мартинес
23
Хейбьерг
31
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Шакири
9
Манджукич
14
Писарро
26
Хонь Юнь-Хо
5
Райнхардт
5
Райнхардт
26
Хонь Юнь-Хо
10
Хольцхаушер
20
Филп
20
Филп
10
Хольцхаушер
13
Мельдерс
25
Бобадилья
25
Бобадилья
13
Мельдерс
38
Саллахи
5
Алаба
5
Алаба
38
Саллахи
10
Шакири
27
Гетце
27
Гетце
10
Шакири
14
Писарро
13
Мюллер
13
Мюллер
14
Писарро
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
27
Эрик Томми
ЛП
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Аугсбург - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Аугсбург Арена
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