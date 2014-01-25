Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Ганновер-96
Вольфсбург - Ганновер-96: обзор матча 25 января 2014
Вольфсбург
25.01.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Ганновер-96
35'
И. Олич
29'
А. Руднев
50'
Л. Биттенкурт
72'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Ганновер-96
90'
+3
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
А. Руднев
90'
Замена
Э. Приб
️️️️
Л. Биттенкурт
85'
Желтая карточка
Х. Сакаи
83'
Замена
Л. Андреасен
️️️️
С. Хусти
Желтая карточка
М. Арнольд
82'
72'
ГОЛ! 1:3!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
С. Хусти
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
69'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Треш
61'
Желтая карточка
К. Треш
59'
50'
ГОЛ! 1:2!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
М. Диуф
ГОЛ! 1:1!
И. Олич
35'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Руднев
Пас отдал
М. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Диего
АП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Жуниор Маланда
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
31
Кнохе
14
Густаво
27
Арнольд
34
Медойевич
28
Треш
7
Де Брюйне
10
Диего
40
Олич
4-2-2-2
20
Цилер
2
Сакаи
4
Хоффманн
6
Марсело
19
Шульц
24
Шмидебах
9
Хусти
13
Штиндль
32
Биттенкурт
9
Руднев
92
Диуф
28
Треш
14
Перишич
14
Перишич
28
Треш
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
32
Биттенкурт
7
Приб
7
Приб
32
Биттенкурт
9
Хусти
2
Андреасен
2
Андреасен
9
Хусти
9
Руднев
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
9
Руднев
Остались в запасе
Вольфсбург
Ганновер-96
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
Остались в запасе
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Вольфсбург - Ганновер-96
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Ганновер-96
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+