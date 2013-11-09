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Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 09 ноября 2013
Хоффенхайм
09.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Герта
70'
С. Салихович (П)
81'
С. Салихович
13'
Э. Бен-Хатира
54'
А. Рамос (П)
84'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Герта
84'
ГОЛ! 2:3!
А. Рамос
Пас отдал
П. Пекарик
ГОЛ! 2:2!
С. Салихович
81'
79'
Замена
М. Ндженг
️️️️
С. Аллагуи
Желтая карточка
А. Модест
76'
72'
Замена
П. Нимайер
️️️️
П. Скьельбред
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Салихович
70'
67'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Э. Бен-Хатира
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ю. Полански
66'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Рамос
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Т. Эльюнусси
46'
Желтая карточка
Т. Штробль
38'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Д. Абрахам
28'
24'
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
18'
Желтая карточка
П. Пекарик
13'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бен-Хатира
Пас отдал
А. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
12
Ронни
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
3-1-3-3
1
Кастелс
19
Абрахам
32
Бек
25
Зюле
5
Штробль
8
Полански
23
Салихович
18
Эльюнусси
27
Модест
9
Фирмино
31
Фолланд
3-3-2-2
1
Крафт
4
Лангкамп
15
ван ден Берг
28
Лустенбергер
22
Пекарик
38
Чигерчи
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
5
Скьельбред
9
Аллагуи
20
Рамос
19
Абрахам
23
Вестергор
23
Вестергор
19
Абрахам
18
Эльюнусси
19
Джонсон
19
Джонсон
18
Эльюнусси
8
Полански
22
Шипплок
22
Шипплок
8
Полански
9
Аллагуи
8
Ндженг
8
Ндженг
9
Аллагуи
28
Бен-Хатира
14
Шульц
14
Шульц
28
Бен-Хатира
5
Скьельбред
18
Нимайер
18
Нимайер
5
Скьельбред
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
10
Хани Мухтар
ЦП
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
10
Хани Мухтар
ЦП
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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