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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Зюлте-Варегем
Гент - Зюлте-Варегем: обзор матча 16 марта 2014
Гент
16.03.2014, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
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Статистика матча Гент - Зюлте-Варегем
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Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
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РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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