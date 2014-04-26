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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Астон Вилла
Суонси - Астон Вилла: обзор матча 26 апреля 2014
Суонси
26.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
4 : 1
Завершен
Астон Вилла
10'
В. Бони
27'
Д. Шелви
73'
П. Эрнандес
90+4'
В. Бони (П)
22'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Астон Вилла
ГОЛ с пенальти! 4:1!
В. Бони
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
М. Лоутон
90'
+2
Желтая карточка
Н. Бэйкер
89'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Замена
М. Эмнес
️️️️
У. Раутледж
88'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Д. Де Гузман
83'
Замена
Н. Тэйлор
️️️️
А. Ранхель
78'
Желтая карточка
Ж. Амат
77'
75'
Замена
Г. Холт
️️️️
К. Эль-Ахмади
ГОЛ! 3:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
Д. Шелви
73'
67'
Замена
К. Робинсон
️️️️
А. Вайманн
46'
Замена
М. Лоутон
️️️️
Л. Бакуна
ГОЛ! 2:1!
Д. Шелви
27'
22'
ГОЛ! 1:1!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
М. Олбрайтон
ГОЛ! 1:0!
В. Бони
Пас отдал
Д. Шелви
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Ворм
4
Дэвис
5
Уилльямс
22
Ранхель
5
Амат
7
Бриттон
18
Де Гузман
26
Шелви
15
Раутледж
19
Эрнандес
2
Бони
3-1-4-2
1
Гьюзан
12
Влаар
17
Бэйкер
5
Бертранд
8
Вествуд
11
Олбрайтон
10
Бакуна
20
Эль-Ахмади
18
Делф
11
Агбонлахор
18
Вайманн
22
Ранхель
3
Тэйлор
3
Тэйлор
22
Ранхель
18
Де Гузман
4
Фултон
4
Фултон
18
Де Гузман
15
Раутледж
11
Эмнес
11
Эмнес
15
Раутледж
10
Бакуна
38
Лоутон
38
Лоутон
10
Бакуна
18
Вайманн
47
Робинсон
47
Робинсон
18
Вайманн
20
Эль-Ахмади
27
Холт
27
Холт
20
Эль-Ахмади
Остались в запасе
Суонси
Астон Вилла
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Суонси - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Либерти
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