Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Ливерпуль
Норвич Сити - Ливерпуль: обзор матча 20 апреля 2014
Норвич Сити
20.04.2014, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
54'
Г. Хупер
77'
Р. Снодграсс
4'
Р. Стерлинг
11'
Л. Суарес
62'
Р. Стерлинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ливерпуль
81'
Замена
Д. Аггер
️️️️
Д. Аллен
79'
Желтая карточка
Д. Фланаган
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Л. Фер
78'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Г. Хупер
78'
ГОЛ! 2:3!
Р. Снодграсс
Пас отдал
М. Ольссон
77'
76'
Замена
В. Мозес
️️️️
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Д. Хаусон
72'
65'
Желтая карточка
М. Шкртел
62'
ГОЛ! 1:3!
Р. Стерлинг
ГОЛ! 1:2!
Г. Хупер
54'
Желтая карточка
М. Тернер
45'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
29'
11'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Р. Стерлинг
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
(К)
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
4
Брэдли Джонсон
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Нил Адамс
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-3-1
26
Радди
13
Ольссон
6
Тернер
16
Мартин
3
Уиттакер
8
Фер
4
Джонсон
27
Редмонд
16
Хаусон
23
Снодграсс
88
Хупер
4-1-2-2-1
22
Миньоле
8
Джонсон
12
Сахо
37
Шкртел
20
Фланаган
6
Лейва
8
Джеррард
7
Аллен
11
Коутиньо
19
Стерлинг
9
Суарес
88
Хупер
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
88
Хупер
8
Фер
23
Мерфи
23
Мерфи
8
Фер
7
Аллен
22
Аггер
22
Аггер
7
Аллен
11
Коутиньо
11
Мозес
11
Мозес
11
Коутиньо
Остались в запасе
Норвич Сити
Ливерпуль
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Нил Адамс
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Нил Адамс
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Норвич Сити - Ливерпуль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 14:15 (прямая)
Новости команд
Все
Норвич Сити
Ливерпуль
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+