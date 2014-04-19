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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Суонси
Ньюкасл - Суонси: обзор матча 19 апреля 2014
Ньюкасл
19.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
23'
Ш. Амеоби
45+2'
В. Бони
90+2'
В. Бони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Суонси
90'
+3
Замена
К. Бартли
️️️️
У. Раутледж
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Бони
Желтая карточка
Ш. Тиоте
90'
+1
81'
Замена
М. Эмнес
️️️️
П. Эрнандес
Замена
А. Армстронг
️️️️
Д. Гослинг
81'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
В. Бони
Пас отдал
Б. Дэвис
Замена
Л. Реми
️️️️
Л. де Йонг
40'
Желтая карточка
Д. Гослинг
32'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Амеоби
Пас отдал
Л. де Йонг
23'
Замена
М. Дебюши
️️️️
П. Сиссе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
3-3-4
23
Крул
14
Дамметт
2
Колоччини
5
Уильямсон
24
Тиоте
32
Гослинг
6
Анита
26
де Йонг
61
Сиссе
94
Гуффран
26
Амеоби
4-1-2-2-1
13
Ворм
5
Амат
22
Ранхель
5
Уилльямс
4
Дэвис
7
Бриттон
26
Шелви
18
Де Гузман
19
Эрнандес
15
Раутледж
2
Бони
61
Сиссе
26
Дебюши
26
Дебюши
61
Сиссе
26
де Йонг
14
Реми
14
Реми
26
де Йонг
32
Гослинг
10
Армстронг
10
Армстронг
32
Гослинг
15
Раутледж
5
Бартли
5
Бартли
15
Раутледж
19
Эрнандес
11
Эмнес
11
Эмнес
19
Эрнандес
Остались в запасе
Ньюкасл
Суонси
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
Главный тренер
Алан Пардью
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Ньюкасл - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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