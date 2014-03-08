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Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 08 марта 2014
Челси
08.03.2014, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Тоттенхэм
56'
С. Это'О
60'
Э. Азар (П)
88'
Д. Ба
89'
Д. Ба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Тоттенхэм
ГОЛ! 4:0!
Д. Ба
89'
ГОЛ! 3:0!
Д. Ба
Пас отдал
Оскар
88'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
85'
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Это'О
76'
72'
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
М. Доусон
71'
Травма
М. Доусон
Замена
Виллиан
️️️️
А. Шюррле
66'
61'
Замена
Паулиньо
️️️️
Г. Сигурдссон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Азар
60'
59'
Красная карточка
Ю. Кабуль
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
56'
54'
Желтая карточка
Сандро
53'
Желтая карточка
К. Ноутон
Замена
Оскар
️️️️
Ф. Лэмпард
46'
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
40'
10'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
20
Андре Шюррле
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
30
Сандро
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
7
Рамирес
8
Лэмпард
10
Азар
20
Шюррле
9
Это'О
3-3-2-1-1
1
Льорис
2
Уокер
20
Доусон
4
Кабуль
26
Ноутон
30
Сандро
14
Вертонген
12
Леннон
6
Бенталеб
10
Сигурдссон
25
Адебайор
20
Шюррле
10
Виллиан
10
Виллиан
20
Шюррле
8
Лэмпард
8
Оскар
8
Оскар
8
Лэмпард
9
Это'О
19
Ба
19
Ба
9
Это'О
20
Доусон
3
Фрайерс
3
Фрайерс
20
Доусон
10
Сигурдссон
18
Паулиньо
18
Паулиньо
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
24
Брэд Фридель
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
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