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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)

Сток Сити - Ливерпуль

12.01.2014, Воскресенье, 20:10 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол" 20:05 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 21 тур Сток Сити - Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
1 тур
17 августа, суббота 15:45 Ливерпуль 1:0 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
26 декабря, среда 23:45 Сток Сити 3:1 Ливерпуль
7 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Ливерпуль 0:0 Сток Сити
Англия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
18 марта, воскресенье 20:00 Ливерпуль 2:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
21 тур
14 января, суббота 19:00 Ливерпуль 0:0 Сток Сити
4 тур
10 сентября, суббота 18:00 Сток Сити 1:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 22:45 Сток Сити 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
25 тур
2 февраля, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Сток Сити
13 тур
13 ноября, суббота 20:30 Сток Сити 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
22 тур
16 января, суббота 15:45 Сток Сити 1:1 Ливерпуль
2 тур
19 августа, среда 23:00 Ливерпуль 4:0 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
21 тур
10 января, суббота 20:30 Сток Сити 0:0 Ливерпуль
5 тур
20 сентября, суббота 18:00 Ливерпуль 0:0 Сток Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 27 5 6 102:37 +65 86
2. Ливерпуль 38 26 6 6 101:50 +51 84
3. Челси 38 25 7 6 71:27 +44 82
4. Арсенал 38 24 7 7 68:41 +27 79
5. Эвертон 38 21 9 8 61:39 +22 72
6. Тоттенхэм 38 21 6 11 55:51 +4 69
7. Манчестер Юн 38 19 7 12 64:43 +21 64
8. Саутгемптон 38 15 11 12 54:46 +8 56
9. Сток Сити 38 13 11 14 45:52 -7 50
10. Ньюкасл 38 15 4 19 43:59 -16 49
11. Кристал Пэлас 38 13 6 19 33:48 -15 45
12. Суонси 38 11 9 18 54:54 0 42
13. Вест Хэм 38 11 7 20 40:51 -11 40
14. Сандерленд 38 10 8 20 41:60 -19 38
15. Астон Вилла 38 10 8 20 39:61 -22 38
16. Халл Сити 38 10 7 21 38:53 -15 37
17. Вест Бромвич 38 7 15 16 43:59 -16 36
18. Норвич Сити 38 8 9 21 28:62 -34 33
19. Фулхэм 38 9 5 24 40:85 -45 32
20. Кардифф 38 7 9 22 32:74 -42 30
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