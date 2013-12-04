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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Норвич Сити
Ливерпуль - Норвич Сити: обзор матча 04 декабря 2013
Ливерпуль
04.12.2013, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
5 : 1
Завершен
Норвич Сити
15'
Л. Суарес
29'
Л. Суарес
35'
Л. Суарес
74'
Л. Суарес
88'
Р. Стерлинг
83'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Норвич Сити
Замена
Я. Аспас
️️️️
Л. Суарес
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Суарес
88'
Желтая карточка
Д. Аллен
83'
83'
ГОЛ! 4:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Н. Редмонд
ГОЛ! 4:0!
Л. Суарес
74'
72'
Замена
С. Уиттакер
️️️️
Л. Фер
Желтая карточка
Д. Фланаган
69'
69'
Замена
Г. Хупер
️️️️
Й. Элмандер
Замена
Л. Альберто
️️️️
Д. Хендерсон
69'
62'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
В. Хулахан
Желтая карточка
С. Джеррард
43'
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Р. Стерлинг
35'
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Ф. Коутиньо
29'
20'
Желтая карточка
Б. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Норвич Сити
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-3-2-1
22
Миньоле
22
Аггер
37
Шкртел
20
Фланаган
8
Джонсон
14
Хендерсон
8
Джеррард
7
Аллен
19
Стерлинг
11
Коутиньо
9
Суарес
4-1-4-1
26
Радди
16
Мартин
6
Беннетт
13
Ольссон
4
Бассонг
8
Фер
14
Хулахан
4
Джонсон
27
Редмонд
16
Хаусон
11
Элмандер
14
Хендерсон
18
Альберто
18
Альберто
14
Хендерсон
9
Суарес
10
Аспас
10
Аспас
9
Суарес
8
Фер
3
Уиттакер
3
Уиттакер
8
Фер
11
Элмандер
88
Хупер
88
Хупер
11
Элмандер
14
Хулахан
23
Мерфи
23
Мерфи
14
Хулахан
Остались в запасе
Ливерпуль
Норвич Сити
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Ливерпуль - Норвич Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Энфилд Роуд
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