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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)

Астон Вилла - Ливерпуль

24.08.2013, Суббота, 20:30 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Трансляция: "НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:25 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 2 тур Астон Вилла - Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
31 марта, воскресенье 16:30 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
17 тур
15 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 18:00 Ливерпуль 1:1 Астон Вилла
16 тур
18 декабря, воскресенье 18:05 Астон Вилла 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:0 Ливерпуль
16 тур
6 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
20 тур
29 декабря, вторник 22:45 Астон Вилла 0:1 Ливерпуль
3 тур
24 августа, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 5:0 Астон Вилла
3 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
23 тур
21 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 2:2 Астон Вилла
1 тур
11 августа, суббота 20:15 Астон Вилла 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 27 5 6 102:37 +65 86
2. Ливерпуль 38 26 6 6 101:50 +51 84
3. Челси 38 25 7 6 71:27 +44 82
4. Арсенал 38 24 7 7 68:41 +27 79
5. Эвертон 38 21 9 8 61:39 +22 72
6. Тоттенхэм 38 21 6 11 55:51 +4 69
7. Манчестер Юн 38 19 7 12 64:43 +21 64
8. Саутгемптон 38 15 11 12 54:46 +8 56
9. Сток Сити 38 13 11 14 45:52 -7 50
10. Ньюкасл 38 15 4 19 43:59 -16 49
11. Кристал Пэлас 38 13 6 19 33:48 -15 45
12. Суонси 38 11 9 18 54:54 0 42
13. Вест Хэм 38 11 7 20 40:51 -11 40
14. Сандерленд 38 10 8 20 41:60 -19 38
15. Астон Вилла 38 10 8 20 39:61 -22 38
16. Халл Сити 38 10 7 21 38:53 -15 37
17. Вест Бромвич 38 7 15 16 43:59 -16 36
18. Норвич Сити 38 8 9 21 28:62 -34 33
19. Фулхэм 38 9 5 24 40:85 -45 32
20. Кардифф 38 7 9 22 32:74 -42 30
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