Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Арсенал
Норвич Сити - Арсенал: обзор матча 11 мая 2014
Норвич Сити
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
53'
А. Рэмзи
62'
К. Гиббс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Арсенал
Желтая карточка
Р. Беннетт
80'
75'
Замена
Я. Саного
️️️️
О. Жиру
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Н. Редмонд
75'
74'
Замена
А. Диаби
️️️️
Т. Росицки
63'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
А. Рэмзи
62'
ГОЛ! 0:2!
К. Гиббс
Замена
Д. Лоза
️️️️
А. Теттей
59'
Замена
Г. Хупер
️️️️
Й. Элмандер
58'
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
30
Джамар Лоза
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Матье Фламини
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
4-5-1
26
Радди
16
Мартин
6
Тернер
13
Ольссон
6
Беннетт
27
Редмонд
16
Хаусон
6
Теттей
4
Джонсон
23
Снодграсс
11
Элмандер
4-1-2-2-1
22
Фабиански
3
Санья
6
Дженкинсон
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
10
Росицки
21
Рэмзи
10
Озил
10
Подольски
9
Жиру
6
Теттей
30
Лоза
30
Лоза
6
Теттей
27
Редмонд
17
Беннетт
17
Беннетт
27
Редмонд
11
Элмандер
88
Хупер
88
Хупер
11
Элмандер
10
Росицки
5
Диаби
5
Диаби
10
Росицки
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Уилшир
21
Рэмзи
9
Жиру
9
Саного
9
Саного
9
Жиру
Остались в запасе
Норвич Сити
Арсенал
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Матье Фламини
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
20
Матье Фламини
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Норвич Сити - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Арсенал
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+